Обманувших пенсионеров Прикамья на миллион лже-газовиков отправили в колонию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районном суде Перми вынесли приговор по уголовному делу о хищении денежных средств у пенсионеров под видом установки противопожарного и газового оборудования. Восемь жителей Прикамья признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемые, объединившись в преступную группу, зарегистрировали одного из соучастников в качестве ИП и под видом осуществления торговой деятельности похитили у пожилых граждан более 1 млн руб.

Представляясь сотрудниками газовой службы, они ходили по квартирам и индивидуальным жилым домам и предлагали, преимущественно пенсионерам, установить новое оборудование. Вводя пожилых людей в заблуждение, они продавали товар по цене значительно выше рыночной. Таким образом, в 2018-2019 годах осуждённые совершили хищение у 307 жителей Перми и края.

Суд назначил мошенникам наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет в колониях общего режима, а также удовлетворил требования потерпевших о возмещении материального вреда.

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