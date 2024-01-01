В Перми в подвале жилого дома нашли останки мужчины СКР проводит проверку Поделиться Твитнуть

вход в подвал дома по б. Гагарина, 66а, где нашли тело мужчины

Аргументы и Факты

В СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту обнаружения в подвале жилого дома по б. Гагарина, 66а в Перми тела мужчины. Следователи продолжают выяснять обстоятельства его гибели.

Ранее в городских пабликах появилась информация о том, что 22 апреля, играя в прятки, дети обнаружили на входе в подвал дома кровавые следы и фрагменты тела в мешке. О находке они рассказали дежурившему в здании охраннику. Сначала была выдвинута версия, что останки принадлежат какому-то крупному животному, но в последствии выяснилось, что это части человеческого тела.

Соседи вспоминают, что 21 апреля слышали какой-то хлопок, но не придали особого значения. Как удалось выяснить perm.aif.ru, погибший не был жильцом этого дома. В беседе с изданием люди признались, что произошедшее на днях ЧП их шокировало. Многим пришлось давать показания следователям – те опросили всех, кого смогли застать дома.

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