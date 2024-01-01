Андрей Стрельцов «Амкар» одержал первую победу на выезде Следующая игра пройдёт 3 мая Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ФК "Амкар"

«Красно-чёрные» провели матч третьего тура первенства по футболу среди команд четвёртой группы Дивизиона Б. В Новотроицке «Амкар» встретился с местной «Ностой» и добился крупного успеха.

Матч завершился победой гостей со счётом 3:0. Дублем отметился Алекс Раджабов, ещё один мяч забил Евгений Тюкалов. Голы были забиты ещё до перерыва.

«Матч получился интересным, боевым, несмотря на результат. Соперник был достойный. Нам было трудно переключиться с нашего искусственного газона на натуральный в Новотроицке, но справились. Ребята молодцы сегодня. Сыграла хорошо вся команда, даже выпустили игрока 2007 года рождения, и он оставил хорошее впечатление», — заявил после матча главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко.

Следующую игру в первенстве «красно-чёрные» проведут дома 3 мая. Их соперником будет барнаульское «Динамо».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.