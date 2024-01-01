В Перми антимонопольщики уличили Горный институт УрО РАН в ограничении конкуренции Причиной стала закупка служебного автомобиля Toyota Tundra Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Управление ФАС по Пермскому краю подозревает Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН в нарушении закона «О защите конкуренции». В 2023 году образовательное учреждение провело аукцион на поставку автомобиля для Горного института УрО РАН. По результатам закупки центр приобрёл автомобиль Toyota Tundra стоимостью более 15,6 млн руб.

При этом при проведении закупки заказчик (ПФИЦ УрО РАН) указал требования к характеристикам автомобиля, которым соответствовал товар конкретного производителя.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что закон о закупках запрещает включать в описание предмета закупки товар, соответствующий единственному производителю, без указания возможности поставки эквивалента, если только этот товар не обладает уникальными характеристиками, без которых заказчик не может обойтись.

Антимонопольщики направили заказчику запрос о том, какими уникальными характеристиками обладает автомобиль Toyota Tundra, необходимыми для нужд Горного института УрО РАН, которых нет у других автомобилей типа «пикап».

Заказчик пояснил, что выбор в пользу определённого автомобиля для Горного института связан с расширением географии и увеличением объёмов работ по инженерной и малоглубинной геофизике высокого разрешения. Поэтому лишь Toyota Tundra отвечает всем критериям производственного и научного процесса.

Однако в Пермском УФАС не нашли в пояснениях заказчика подтверждения потребности именно в таком автомобиле. Поэтому в ведомстве пришли к выводу, что указанные заказчиком требования к характеристикам автомобиля, соответствующие товару единственного производителя, ограничили количество участников закупки, которые могли поставить аналогичные товары других марок. Тем самым был нарушен закон «О защите конкуренции».

В отношении ПФИЦ УрО РАН возбуждено антимонопольное дело. Его рассмотрят 21 мая.

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