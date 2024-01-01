Госэкспертиза одобрила проект реставрации здания пермского кардиодиспансера Объект должны сделать к осени этого года Поделиться Твитнуть

Сайт ГБУЗ ПК "Клинический кардиологический диспансер"

Проектная документация на проведение работ по сохранению исторического здания клинического кардиологического диспансера (ул. Луначарского, 95б) получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Как обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», разработкой научно-проектной документации для «Здания, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В. Н.» выполнило ООО ПСК «Рестюнион» (Пермь).

Подрядчик, изучив техдокументацию и дефекты здания, сделал вывод о работоспособном состоянии фундаментов и железобетонных плит кардиодиспансера. Однако наружные стены и бетонные своды оказались в ограниченно работоспособном состоянии. В связи с этим по проекту предусматривается переустройство кирпичной кладки с предварительным усилением наружных стен, а также ремонт бетонных сводов. Помимо этого, планируются мероприятия по охране окружающей среды, а также по обеспечению пожарной безопасности и доступа инвалидов.

Напомним, в конце декабря прошлого года стал известен подрядчик на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В.Н.». На электронный аукцион, объявленный ГБУЗ «Клинический кардиологический диспансер», была подана только одна заявка — от Спицына А.Н. Его выбрали исполнителем. Информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчик выполнит работы за 9 млн 535,48 тыс. руб. — это начальная (максимальная) цена контракта.

Основной вид деятельности ИП Спицын А.Н. — работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Ремонт двухэтажного кирпичного здания, занятого Институтом сердца, планируется сделать с 13 мая по 7 сентября этого года.

Объект находится на территории Краевой клинической больницы, он был построен в 1907 году. Здание является значимым объектом для истории пермского здравоохранения: в первой половине XIX века, с организацией губернской Александровской больницы Пермского Приказа общественного призрения, здесь находился приют для душевнобольных. Затем корпус был перестроен для размещения хирургического и родильного отделений земской губернской Александровской больницы.





В 1921-1947 годах в здании работал профессор Василий Николаевич Парин — организатор и руководитель клиник госпитальной хирургии медицинского факультета Пермского университета (впоследствии Пермского государственного медицинского института). В настоящее время там расположен хирургический корпус кардиодиспансера.

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