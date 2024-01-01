Госэкспертиза одобрила проект реставрации здания пермского кардиодиспансера
Объект должны сделать к осени этого года
Проектная документация на проведение работ по сохранению исторического здания клинического кардиологического диспансера (ул. Луначарского, 95б) получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Как обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье», разработкой научно-проектной документации для «Здания, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В. Н.» выполнило ООО ПСК «Рестюнион» (Пермь).
Подрядчик, изучив техдокументацию и дефекты здания, сделал вывод о работоспособном состоянии фундаментов и железобетонных плит кардиодиспансера. Однако наружные стены и бетонные своды оказались в ограниченно работоспособном состоянии. В связи с этим по проекту предусматривается переустройство кирпичной кладки с предварительным усилением наружных стен, а также ремонт бетонных сводов. Помимо этого, планируются мероприятия по охране окружающей среды, а также по обеспечению пожарной безопасности и доступа инвалидов.
Напомним, в конце декабря прошлого года стал известен подрядчик на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В.Н.». На электронный аукцион, объявленный ГБУЗ «Клинический кардиологический диспансер», была подана только одна заявка — от Спицына А.Н. Его выбрали исполнителем. Информация опубликована на портале госзакупок.
Подрядчик выполнит работы за 9 млн 535,48 тыс. руб. — это начальная (максимальная) цена контракта.
Основной вид деятельности ИП Спицын А.Н. — работы по устройству покрытий полов и облицовке стен. Ремонт двухэтажного кирпичного здания, занятого Институтом сердца, планируется сделать с 13 мая по 7 сентября этого года.
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