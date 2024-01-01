Участники нацпроекта «Производительность труда» в Прикамье увеличили выработку в среднем на 42% Количество присоединившихся к нему компаний достигло 135 Поделиться Твитнуть

За три года участники национального проекта «Производительность труда» в Пермском крае смогли в среднем увеличить выработку на 42% и сократить производственный цикл на 33%. Об этом в ходе заседания регионального правительства сообщил министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, нацпроект позволил улучшить показатели более 100 предприятий региона.

«Слышу от промышленников, что участие в проекте положительно сказывается на производственных процессах, а предлагаемые инструменты поддержки востребованы», – подчеркнул губернатор.

Экономическая эффективность от внедренных рекомендованных мер повышения производительности труда оценивается в 2,8 млрд руб.

По информации главы минпрома, к концу прошлого года количество предприятий-участников нацпроекта достигло 125 компаний. В их числе обрабатывающие производства, сельскохозяйственные и лесопромышленные компании, строительные организации, бизнес в сфере транспорта, торговли и логистики. Из них 63,6% за три года участия в нацпроекте получили ежегодный пятипроцентный прирост выручки.

За прошлый год 2058 сотрудников предприятий и сотрудников исполнительных органов государственной власти Пермского края обучено основам бережливого производства, экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) подготовлены 51 внутренний тренер на предприятиях и 79 инструкторов по бережливому производству.

Помимо этого, предприятия-участники нацпроекта получают льготные займы Фонда развития промышленности РФ и Регионального ФРП Пермского края на модернизацию и развитие производств, участвуют в программе промкооперации и выполняют заказы от крупных холдингов, посещают российские и международные отраслевые выставки и форумы в составе делегаций региона, обучают своих работников с использованием целевых субсидий и т.д. Благодаря этому Пермский край вошёл в число лидеров рейтинга нацпроекта по итогам 2023 года.

Национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом России Владимиром Путиным, призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

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