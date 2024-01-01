В Пермском крае 28 апреля может выпасть град В регионе местами ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром Поделиться Твитнуть

В воскресение, 28 апреля, в Пермском крае ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, порывы ветра будут достигать 20 м/с. О прохождении комплекса неблагоприятных и опасных погодных явлений предупредили в минтербезе региона.

Температура воздуха после кратковременного потепления в субботу упадёт до +12...+17°С, по северу региона будет всего +7°С, только на юге тёплая погода (до +22°С) сохранится.

Ветер и осадки, отметили в министерстве, могут привести к авариям на системах ЖКХ, росту числа дорожно-транспортных происшествий, увеличению количества техногенных пожаров, обрывам линий электропередач, падению ветвей деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В связи с этим жителям рекомендовано проявлять осторожность: избегать нахождения вблизи деревьев, ЛЭП; на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию; при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы, не жечь сухую траву и пр.

Телефон экстренных служб: «112».

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