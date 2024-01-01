Власти Перми заключили контракт на содержание городских пляжей ООО «Актуал» получит из бюджета около 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермское МКУ «Содержание объектов благоустройство» 27 апреля заключило контракт с ООО «Актуал» на содержание четырёх пляжей Перми в летний сезон 2024 года. Подрядчик выполнит предусмотренные контрактом мероприятия за 3,95 млн руб. (при начальной цене 4,8 млн). Информация опубликована на сайте госзаупок.

Срок оказания услуг — с 1 мая по 30 октября.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит подготовить четыре городских пляжа к купальному сезону до 14 июня: в Новых Лядах, на левом берегу залива Сылвы (площадь 14 118 кв. м), в районе Коммунального моста (площадь 14 695 кв. м), в микрорайоне КамГЭС (площадь 41 100 кв. м) и у Мотовилихинского пруда (площадь 9300 кв. м). Нужно провести очистку территории, вывезти мусор, вырубить кустарники, завезти песок, установить буйки, спасательное оборудование и биотуалеты, обновить элементы благоустройства.

В течение четырёх месяцев, до 31 августа, должны быть проведены не менее трёх лабораторных исследований воды (в том числе питьевой) и почвы, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза. До конца августа подрядчик должен обслуживать туалетные кабины и обеспечить круглосуточную охрану объектов. В течение всего периода должны проводиться уборка пляжей, кошение газонов и вывоз мусора.

Средства выделяются из городского бюджета.

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