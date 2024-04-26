Пермский Политех вошёл в число самых богатых на изобретения вузов России Университет выстроил эффективную систему патентования разработок Поделиться Твитнуть

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вошёл в топ-3 вузов России по регистрации изобретений в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

Данные по заявкам на патентование по итогам первого квартала текущего года были озвучены на международной конференции ЭРА IP Quorum «Креативная собственность: интеллектуальная экономика». Организаторами события стали Роспатент и Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности.

Как рассказал директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин, в начале 2024 года вузы стали основными генераторами инновационных решений. На их долю приходится 30% от всех заявок на изобретения.

«Сегодня в России половина заявок на разработки выходит из прикладных и фундаментальных исследований… Важно закрепить этот тренд, а для этого необходимо планомерно повышать уровень коммерциализации вузовских разработок», – отметил Олег Неретин.

Разработки Пермского Политеха охватывают нефтедобычу, металлургию, целлюлозно-бумажную промышленность, неорганическую химию и некоторые другие. Большая часть инноваций соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика» по совершенствованию технологий производства.

По словам директора по развитию технологий и внедрению разработок ПНИПУ Рената Зиннатуллина, в вузе на протяжении нескольких лет создаётся экосистема коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и внедрения разработок. Университет активно участвует в привлечении грантов. Эта работа ведётся вместе с правительством Прикамья. Сейчас в вузе проходит ежегодный конкурс «Изобретатели Пермского края» и акселератор «Большая разведка», направленные на выявление активных изобретателей и разработчиков. Кроме того, дважды в год вуз проводит конкурс патентов, где авторам выплачиваем вознаграждение за качественную заявку, имеющую коммерческий потенциал.

В университете также создан Центр трансфера технологий ПНИПУ. В прошлом между ним, Роспатентом и Пермским НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» было подписано соглашение о проведении эксперимента по одному из проектов в сфере добычи полезных ископаемых.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что Пермский НОЦ активно участвует в решении технологических задач предприятий региона – за четыре года заказчикам было передано для внедрения 245 разработок. Научным центром зарегистрировано более 740 патентов.

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