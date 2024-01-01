В Перми лже-коммунальщики сами стали предупреждать горожан о лже-коммунальщиках Пермяков призывают быть бдительными Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми жители нескольких микрорайонов получили уведомления от некой организации «ЖилСервис», которая известила о поверке счётчиков. При этом в извещении содержалось предупреждение об участившихся случаях незаконных уведомлений со ссылкой на ФЗ № 167 о препятствии мошенничеству. То есть лже-коммунальщики предупреждают о лже-коммунальщиках, сообщили в пресс-службе компании «НОВОГОР-Прикамье».

Извещения были напечатаны в стиле официального документа, однако по факту это лишь рекламное объявление.

«Для усиления воздействия на впечатлительных жильцов извещения снабжают QR-кодом, ссылаются на ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений», а также печатают таблицу с примерами высоких платежей по нормативу и с повышающим коэффициентом. По QR-коду открывается сайт Роспотребнадзора», — пояснили в коммунальной компании.

В компании рассказали, что в Кургане местные антимонопольщики в начале этого года выявили факт распространения информации рекламного характера с признаками нарушения требований российского законодательства о рекламе. На сайте УФАС по Курганской области сообщалось, что компания «ЖилСервис» не имеет права осуществлять поверку приборов учёта, и рекламировать эти услуги, так как не является аккредитованной организацией.

Пермяков также предупреждают, что на рынке услуг поверки счётчиков могут действовать мошенники, поэтому нужно сохранять бдительность при общении с теми, кто пытается навязать дорогостоящую процедуру. Специалисты «НОВОГОРа» просят горожан позаботиться о своих старших родственниках, которые зачастую становятся жертвами агрессивной рекламы: стоимость поверки одного прибора учёта воды не может превышать 600 руб.

В паспорте каждого прибора указан период, через который необходимо поверять счётчик. Эта информация есть также у организации, которая выставляет квитанции на оплату воды.

Сделать заявку на поверку можно в любой лицензированной организации. Абоненты «НОВОГОРа» могут сделать заявку несколькими способами, которые указаны на сайте компании.

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