Из больницы Перми массово уволились врачи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из городской клинической больницы им. М. А. Тверье в Перми массово увольняются врачи. Медучреждение с начала года покинули заместители главврача по хирургии и лечебной работе, ушли два врача-изосеролога и завотделением лабораторной диагностики и службы переливания крови, отстранена от работы заведующая отделением реанимации, по состоянию здоровья не может работать заведующий приёмным отделением хирургии. О кадровых проблемах в больнице стало известно Properm.ru.

В миннздраве прокомментировали данную информацию. В ведомстве пояснили, что вопросы внутренней кадровой политики в медучреждении находятся в ведении главного врача. А если сотрудники больницы считают, что в отношении них принимались незаконные меры, они вправе обратиться в комиссию по урегулированию трудовых споров или в трудовую инспекцию. В министерстве добавили, что к ним заявлений от врачей на нарушение их трудовых прав не поступало.

Напомним, главным врачом городской клинической больницы им. М. А. Тверье является Михаил Суханов. В медучреждении ситуацию с кадрами пока не прокомментировали. Сам Суханов в настоящее время находится в отпуске.

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