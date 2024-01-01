Жители Пермского края написали «Диктант Победы» и отправили «Письма героям»
В Прикамье в шестой раз состоялась всероссийская историческая акция «Диктант Победы», посвящённая истории Великой Отечественной войны. Впервые участники тестирования написали также своё «Письмо герою» с пожеланиями военнослужащим в зоне проведения СВО.
В этом году вопросы «Диктанта Победы» были посвящены 80-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма, Белоруссии,
юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Участники теста выполняли
25 заданий: отвечали на 20 вопросов по общей военно-исторической теме и на пять
– по региональной.
С каждым годом количество площадок «Диктанта Победы» увеличивается.
В прошлом году их было 293. В этом году площадок уже 348 – это учреждения образования,
культуры, предприятия, организации и др. Среди них Пермская краевая филармония,
Музей современного искусства PERMM,
Пермский академический Театр-Театр, музей–диорама в Мотовилихинском района Перми,
заповедник «Басеги», Пермский исламский колледж, спортивный комплекс «Рекорд», военизированные
отряды и др.
Центральной площадкой в этом году стал выставочный комплекс «Оружие
Победы». Здесь собрались около 50 человек, среди которых участники СВО, добровольцы,
работавшие в составе волонтёрских рот на территории Донбасса и других освобождённых
территорий. Здесь же работала онлайн-трансляция с центральной площадки в Москве.
Губернатор Пермского края, секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Дмитрий Махонин отметил, что акция с каждым годом становится
всё популярнее у прикамцев.
«Диктант Победы — это возможность не только проверить свои знания,
но и вспомнить о подвигах наших предков, открыть для себя что-то новое. Это тот
случай, когда важны не баллы, а само желание лучше узнать о героическом прошлом
нашего Отечества», – рассказал Дмитрий Махонин.
Первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав
Григорьев и руководитель исполкома регионального отделения партии Станислав Швецов
вместе с главами муниципалитетов Прикамья написали «Диктант Победы» в Усть-Качке,
где в этот день проходил Совет глав муниципальных образований. Герой России, депутат
Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин и региональный координатор
партпроекта «Историческая память», директор Пермского государственного архива социально-политической
истории Сергей Неганов – на центральной площадке выставки «Оружие Победы».
По словам Вячеслава Григорьева, ежегодный рост числа участников
акции и количества площадок – яркое подтверждение нужности и полезности проведения
«Диктанта Победы».
«На фоне сегодняшней геополитической обстановки вопросы патриотического
воспитания молодёжи и сохранения исторической памяти приобретают особую актуальность.
Помнить о воинских подвигах нашего народа, знать подлинные факты из истории Великой
Отечественной войны в условиях постоянных внешних попыток очернить Россию и сфальсифицировать
её историю необходимо каждому. Поэтому участие в Диктанте Победы, особенно для молодых
людей, очень важно. И тот факт, что число участников акции и количество площадок
растёт, говорит о том, что наша молодёжь это прекрасно понимает», – считает Вячеслав
Григорьев.
В этом году во время написания «Диктанта Победы» проходила и
ещё одна акция – «Письмо герою». При регистрации участников на выставке «Оружие
Победы», в историческом парке «Россия – моя история», в библиотеке им. Горького
и в Лысьвенском музее вместе с комплектом документов для написания теста был выдан
бланк для письма, стилизованный под военный треугольник времён Великой Отечественной
войны. На этих площадках участники диктанта смогли написать письмо-пожелание участнику
специальной военной операции, а затем, сложив треугольником по примеру писем полевой
почты, опустить письмо в установленный на площадке специальный брендированный почтовый
ящик акции.
Организаторы акции совместно с «Волонтёрами Победы» и «Почтой
России» затем доставят письма адресатам на передовой.
Акция «Диктант Победы» проводится в рамках реализации проекта
«Историческая память» партии «Единая Россия». Партнёры акции: Правительство Пермского
края, «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтёры Победы» при поддержке Пермского
государственного архива социально-политической истории. За годы проведения акции
его участниками в очном и онлайн-формате стали более 45 тыс. прикамцев.
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