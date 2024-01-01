Жители Пермского края написали «Диктант Победы» и отправили «Письма героям» Поделиться Твитнуть

В Прикамье в шестой раз состоялась всероссийская историческая акция «Диктант Победы», посвящённая истории Великой Отечественной войны. Впервые участники тестирования написали также своё «Письмо герою» с пожеланиями военнослужащим в зоне проведения СВО.

В этом году вопросы «Диктанта Победы» были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма, Белоруссии, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам. Участники теста выполняли 25 заданий: отвечали на 20 вопросов по общей военно-исторической теме и на пять – по региональной.

С каждым годом количество площадок «Диктанта Победы» увеличивается. В прошлом году их было 293. В этом году площадок уже 348 – это учреждения образования, культуры, предприятия, организации и др. Среди них Пермская краевая филармония, Музей современного искусства PERMM, Пермский академический Театр-Театр, музей–диорама в Мотовилихинском района Перми, заповедник «Басеги», Пермский исламский колледж, спортивный комплекс «Рекорд», военизированные отряды и др.

Центральной площадкой в этом году стал выставочный комплекс «Оружие Победы». Здесь собрались около 50 человек, среди которых участники СВО, добровольцы, работавшие в составе волонтёрских рот на территории Донбасса и других освобождённых территорий. Здесь же работала онлайн-трансляция с центральной площадки в Москве.

Губернатор Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Махонин отметил, что акция с каждым годом становится всё популярнее у прикамцев.

«Диктант Победы — это возможность не только проверить свои знания, но и вспомнить о подвигах наших предков, открыть для себя что-то новое. Это тот случай, когда важны не баллы, а само желание лучше узнать о героическом прошлом нашего Отечества», – рассказал Дмитрий Махонин.

Первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев и руководитель исполкома регионального отделения партии Станислав Швецов вместе с главами муниципалитетов Прикамья написали «Диктант Победы» в Усть-Качке, где в этот день проходил Совет глав муниципальных образований. Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин и региональный координатор партпроекта «Историческая память», директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов – на центральной площадке выставки «Оружие Победы».

По словам Вячеслава Григорьева, ежегодный рост числа участников акции и количества площадок – яркое подтверждение нужности и полезности проведения «Диктанта Победы».

«На фоне сегодняшней геополитической обстановки вопросы патриотического воспитания молодёжи и сохранения исторической памяти приобретают особую актуальность. Помнить о воинских подвигах нашего народа, знать подлинные факты из истории Великой Отечественной войны в условиях постоянных внешних попыток очернить Россию и сфальсифицировать её историю необходимо каждому. Поэтому участие в Диктанте Победы, особенно для молодых людей, очень важно. И тот факт, что число участников акции и количество площадок растёт, говорит о том, что наша молодёжь это прекрасно понимает», – считает Вячеслав Григорьев.

В этом году во время написания «Диктанта Победы» проходила и ещё одна акция – «Письмо герою». При регистрации участников на выставке «Оружие Победы», в историческом парке «Россия – моя история», в библиотеке им. Горького и в Лысьвенском музее вместе с комплектом документов для написания теста был выдан бланк для письма, стилизованный под военный треугольник времён Великой Отечественной войны. На этих площадках участники диктанта смогли написать письмо-пожелание участнику специальной военной операции, а затем, сложив треугольником по примеру писем полевой почты, опустить письмо в установленный на площадке специальный брендированный почтовый ящик акции.

Организаторы акции совместно с «Волонтёрами Победы» и «Почтой России» затем доставят письма адресатам на передовой.

Акция «Диктант Победы» проводится в рамках реализации проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Партнёры акции: Правительство Пермского края, «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтёры Победы» при поддержке Пермского государственного архива социально-политической истории. За годы проведения акции его участниками в очном и онлайн-формате стали более 45 тыс. прикамцев.

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