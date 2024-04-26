В Пермском крае стартовала акция «ЛУКОЙЛ за здоровье нации!»
В Пермском крае стартовала традиционная благотворительная акция «ЛУКОЙЛ за здоровье нации» (0+). Программу спортивных и культурных мероприятий открыл межрегиональный волейбольный турнир среди молодёжных команд в Чернушке.
Спортивное мероприятие приурочено также к 95-летию нефтяной промышленности
региона. С середины прошлого века на нефтепромыслах в южных районах Пермского края
фиксируется устойчивая динамика добычи, а Чернушка за это время стала нефтяной столицей
Прикамья.
Участие в волейбольном турнире приняли команды средне-специальных
учебных заведений из Барды, Елово, Осы, Куеды, Чайковского и Чернушки. Победу в
состязании одержали студенты Чайковского техникума промышленных технологий и управления,
серебро досталось команде краевого политехнического колледжа Чернушки, бронза –
ребятам из Куеды. Все команды получили в подарок комплект спортивного инвентаря,
а победители – сертификаты на изготовление спортивной формы.
В рамках ежегодной благотворительной акции «ЛУКОЙЛ за здоровье
нации» для учебных заведений, домов культуры, досуговых и детско-юношеских спортивных
центров приобретаются тренажёрные комплексы, спортивный инвентарь и экипировка,
оборудуются спортплощадки. За всё время проведения акции более 200 учреждений Прикамья
получили почти 7 тыс. единиц спортивного инвентаря.
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