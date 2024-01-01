На майские праздники в Прикамье меняется режим работы больниц А также почты и ГИБДД Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На следующей неделе в Прикамье, как и по всей стране не несколько дней изменится работы медучреждений, почты и подразделений ГИБДД. «Новый компаньон» публикует графики работы ведомств.

Поликлиники

Как сообщили в пресс-службе краевого минздрава, поликлиники будут вести прием в штатном режиме 29 апреля и 11 мая. Сотрудники службы неотложной медицинской помощи при поликлиниках ежедневно с 8:00 до 24:00.

График работы стоматполиклиник в праздничные дни можно посмотреть по ссылке.

В муниципалитетах график работы стоматкабинетов и поликлиник можно уточнить по номерам медучреждений.

Стационары региона продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад. В течение нерабочих дней медучреждения продолжат оказывать экстренную помощь.

Почтовые отделения

Выходными днями для отделений «Почты России» в Пермском крае, как и по всей стране, станут 1 и 9 мая. Между этими датами, со 2 по 7 мая, почтовые отделения будут работать в обычном режиме, а 8 мая они закроются на 1 час раньше.

По данным регионального управления Почты России, почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания в выходные дни,а пенсии и пособия доставят по графику, который согласован с региональным отделением Социального фонда РФ.

На сайте pochta.ru или в мобильном приложении пермяки могут уточнить актуальное расписание работы отделений либо посмотреть на карте ближайшее открытое отделение.

Госавтоинспекция

В майские праздники традиционно изменится график работы и в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции территориальных органов МВД России в муниципалитетах.

Так, 30 апреля будет сокращённый рабочий день — с 08:00 до 15:45

Нерабочими днями будут 1, 5, 6, 9 и 10 мая.

По сокращённому графику — с 08:00 до 17:00 — отделения будут работать также 2, 3, 4, 7 и 8 мая.

В первый послепраздничный день, 11 мая, регистрационно-экзаменационные подразделения будут ждать автомобилистов с 08:00 до 15:45.

В Госавтоинспекции советуют пермякам заранее спланировать посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал госуслуг.

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