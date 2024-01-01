В центре Перми приступили к реконструкции старинного особняка Здание частично демонтируют Поделиться Твитнуть

В Перми частично демонтируют усадьбу И.И. Косовских на Ленина, 52. В данный момент от целого здания XIX века осталась только фасадная стена. Как сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое минимущества, историческое здание планируют реконструировать.

«Здание ограниченно работоспособное, поэтому предусмотрен частичный демонтаж. Оно входит в границы территории объекта культурного наследия Пермского края — достопримечательное место "Губернский центр". Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края данный проект согласован», — прокомментировали в ведомстве.

Усадьба И. И. Косовских была построено в XIX веке. Обладает признаками памятника архитектуры. Состоит из трёх зданий два из которых деревянные, основное - каменное. Последние годы в административном здании находился магазин «Крепар».

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