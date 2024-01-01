В двух муниципалитетах Прикамья проиндексировали тарифы на пассажирские перевозки Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Думы Соликамского и Очёрского муниципальных округов утвердили тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах. Об этом сообщает тг-канал «На местах».

Так, в Соликамске плата на перевозки в городе составит 37 руб., в пригородном сообщении — 2,64 руб. за километр пути. Тарифы вступят в силу с 30 апреля 2024 года.

В Очёре стоимость проезда внутри населённого пункта максимум вырастет до 35 руб., а предельная плата на перевозки пассажиров между населёнными пунктами составит 5,53 руб. за километр пути. Стоимость провоза багажа не будет превышать 25% от стоимости проезда пассажиров. Тарифы вступят в силу с 13 мая.

Отмечается, что в Очёрском округе тарифы являются предельными и могут снижаться перевозчиками самостоятельно, если они участвовали в конкурсе на осуществление пассажироперевозок в границах МО.

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