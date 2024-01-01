Суд признал незаконной аренду объекта водоснабжения в Пермском округе Ранее УФАС выдало администрации несколько предупреждений Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, суды поддержали позицию антимонопольного ведомства о незаконной передаче в аренду объекта водоснабжения в Пермском муниципальном округе.

Ранее, в 2019 и 2020 годах, администрация Платошинского сельского поселения Пермского муниципального района передала в аренду объект водоснабжения, который был в муниципальной собственности. При этом торги не проводились, что противоречит закону о защите конкуренции.

В связи с этим чиновникам выдали предписание о необходимости вернуть муниципальное имущество. Тем временем, Платошинское сельское поселение вошло в состав Пермского муниципального округа, администрация которого должна была исполнить предписание антимонопольщиков, однако не сделала этого. Поэтому сотрудники Пермского УФАС назначили чиновникам штраф в 100 тыс. руб.

Администрация пыталась оспорить предписание и штраф в Арбитражном суде Пермского края и Ленинском районном суде Перми, но обе инстанции признали правомерность решений антимонопольного органа.

Теперь администрация Пермского муниципального округа должна вернуть муниципальное имущество из незаконного пользования арендаторов.

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