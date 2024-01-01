Екатерина Артёмова
Пермским перевозчикам выписали 12,7 млн рублей штрафов за нарушение контрактов
Взысканные штрафы удерживаются в пользу городского бюджета
Напомним, с 2020 года автобусные и трамвайные маршруты Перми обслуживаются по брутто-контрактам: средства от оплаты проезда пассажирами поступают в городской бюджет, а мэрия платит перевозчикам фиксированную сумму за выполненную транспортную работу, то есть за пройденный в рамках расписания километраж.
Помимо объёма транспортной работы, контрактами предусмотрены ещё ряд требований, которых должен придерживаться перевозчик. Как он соблюдает расписание, фиксируется автоматически с помощью системы навигации. За исполнением остальных условий следят сотрудники контрольно-ревизорской службы. При выявлении нарушений, контролёр либо составляет акт на месте, либо фиксирует его с помощью регистратора. В дальнейшем перевозчику назначаются штрафные баллы, и, в зависимости от их количества, по итогам месяца в отношении к компании принимаются соответствующие меры.
По итогам 2023 года перевозчикам были начислены штрафы на общую сумму 46,4 млн руб.
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