Екатерина Артёмова Пермским перевозчикам выписали 12,7 млн рублей штрафов за нарушение контрактов Взысканные штрафы удерживаются в пользу городского бюджета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года пермские перевозчики получили за нарушения контрактов штрафы на общую сумму 12,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми. Среди самых частых нарушений: несоблюдение расписания движения, загрязнение салона, а также неработающие медиапанели, валидаторы, кондиционеры, автоинформаторы и датчики пассажиропотока.

Напомним, с 2020 года автобусные и трамвайные маршруты Перми обслуживаются по брутто-контрактам: средства от оплаты проезда пассажирами поступают в городской бюджет, а мэрия платит перевозчикам фиксированную сумму за выполненную транспортную работу, то есть за пройденный в рамках расписания километраж.

Помимо объёма транспортной работы, контрактами предусмотрены ещё ряд требований, которых должен придерживаться перевозчик. Как он соблюдает расписание, фиксируется автоматически с помощью системы навигации. За исполнением остальных условий следят сотрудники контрольно-ревизорской службы. При выявлении нарушений, контролёр либо составляет акт на месте, либо фиксирует его с помощью регистратора. В дальнейшем перевозчику назначаются штрафные баллы, и, в зависимости от их количества, по итогам месяца в отношении к компании принимаются соответствующие меры.

По итогам 2023 года перевозчикам были начислены штрафы на общую сумму 46,4 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.