На «Метафракс Кемикалс» прошёл конкурс профессионального мастерства среди работников компании Поделиться Твитнуть

На базе Уральского химико-технологического колледжа (УХТК) прошёл конкурс профессионального мастерства среди 11 аппаратчиков, операторов, машинистов насосных и компрессорных установок компании «Метафракс Кемикалс». Впервые организаторы провели состязание основных профессий, что позволило участникам в полной мере показать свои практические навыки и мастерство.

Приветствуя участников конкурса, технический директор компании Андрей Еремеев отметил значимость конкурсов профмастерства для повышения профессионализма и обмена опытом. Участников также напутствовали начальник производственно-технического отдела (ПТО) Константин Фотеев, председатель профсоюзной организации Александр Гром, начальник отдела управления персоналом Елена Болотова и заместитель директора УХТК Михаил Ворошилов.

Участниками конкурса предстояло показать теоретические знания и практическую подготовку. Теория состояла из двух тестов. Задание предусматривало как общие вопросы, так и вопросы по охране труда и промышленной безопасности.

В практическую часть вошли три этапа. На лабораторном этапе, например, работникам нужно было приготовить два раствора заданной концентрации карбамида по правилу смешения, рассчитав перед этим количество исходных веществ.

Самым результативным оказался этап, проходивший в слесарной мастерской. Здесь участникам на стендах, имитирующих участок трубопровода с запорно-предохранительной арматурой, предстояло установить заглушку, а также обозначить позиции на схеме.

На завершающем этапе конкурсанты должны были произвести пуск кожухотрубного подогревателя на компьютерном тренажёре.

На церемонии награждения заместитель директора по персоналу и социальным вопросам «Метафракса» Рашид Шакиров поблагодарил всех участников за смелость и мастерство, и вместе с Константином Фотеевым они вручили победителям дипломы и памятные подарки.

Лучшим среди работников основных профессий в этом году признан оператор цеха водоснабжения и водоотведения Олег Швецов. Серебряным призёром стал машинист компрессорных установок производства метанола Рустам Нурмухаметов. На третью ступень пьедестала поднялся аппаратчик синтеза цеха карбамида Данила Косов.

Организаторы отметили также высокий уровень подготовки студента 4 курса УХТК Егора Ванюгова, который сумел составить достойную конкуренцию работникам предприятия, заняв шестое место.

Уральский химико-технологический колледж принимает участие в федеральном проекте «Профессионалитет». В учреждении создан образовательно-производственный кластер отрасли «Химическая промышленность» по подготовке высококвалифицированных специалистов для всего Пермского края. Компания «Метафракс Кемикалс» выступает опорным работодателем в рамках этого проекта.

Реклама. АО "Метафракс Кемикалс". erid: x5b4qZiajkLX5qGPKDgZwQhAjtW4Jb7ydbFSh3iehbxfWN3wEcxnPdTpcnrh7c

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.