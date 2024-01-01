Хор ветеранов ПМУ стал призёром фестиваля «Ровесники времени» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Ансамбль «Весёлая затея» общественной организации ветеранов филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» стал победителем открытого фестиваля творчества ветеранов «Ровесники времени» в номинации «За преданность песне». Праздничный гала-концерт состоялся 24 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Жюри фестиваля высоко оценило репертуар и уровень исполнения хора, наградив творческий коллектив ПМУ среди победителей в различных номинациях.

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов филиала ПМУ АО «ОХК Уралхим»:

— Хор ветеранов ПМУ уже более 10 лет успешно участвует в этом творческом фестивале и каждый год представляет на суд жюри новую концертную программу. В этом году наш ансамбль соревновался с более чем двумя десятками хоров, включая коллективы из других регионов. Тем приятнее было получить награду.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Открытый фестиваль творчества ветеранов «Ровесники времени» проводится ежегодно уже 28 лет и объединяет коллективы предприятий Индустриального района Перми, а также ансамбли из других городов и регионов. Хор ветеранов ПМУ принимает участие в фестивале уже более 10 лет.

Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: x5b4qZiajkLX6CQUnpgmjf7m889F62tnYpDRNr6a8fTV6uHBrNHMuepHoEspXW

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.