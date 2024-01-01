Хор ветеранов ПМУ стал призёром фестиваля «Ровесники времени»
Ансамбль «Весёлая затея» общественной организации ветеранов филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» стал победителем открытого фестиваля творчества ветеранов «Ровесники времени» в номинации «За преданность песне». Праздничный гала-концерт состоялся 24 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния».
Жюри фестиваля высоко оценило репертуар и уровень исполнения
хора, наградив творческий коллектив ПМУ среди победителей в различных
номинациях.
Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов филиала ПМУ АО «ОХК Уралхим»:
— Хор ветеранов ПМУ уже более 10 лет успешно участвует в
этом творческом фестивале и каждый год представляет на суд жюри новую концертную
программу. В этом году наш ансамбль соревновался с более чем двумя десятками
хоров, включая коллективы из других регионов. Тем приятнее было получить
награду.
Открытый фестиваль творчества ветеранов «Ровесники времени»
проводится ежегодно уже 28 лет и объединяет коллективы предприятий
Индустриального района Перми, а также ансамбли из других городов и регионов.
Хор ветеранов ПМУ принимает участие в фестивале уже более 10 лет.
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