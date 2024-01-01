Туристов призвали отказаться от поездок в Каменный город и на Усьвинские столбы Причина — погодные условия Поделиться Твитнуть

фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края

Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края распространила обращение к туристам с просьбой отложить поездки в Каменный город и на Усьвинские столбы.

«Призываем вас потерпеть с экскурсиями пару недель, — говорится в нём. — Сейчас ситуация такая, что вы будете проваливаться в снег по колено, а под ним — огромные лужи, следовательно, вы ещё и очень сильно вымокнете... Прогулка будет не такой приятной, как вы предполагали».

Специалисты предлагают подождать до начала мая, тогда, по прогнозам синоптиков, снег растает окончательно, уйдёт вода и тропы станут доступными для туристов.

В четверг, 25 апреля, дирекция также сообщила, что в районе Усьвинского участка природного парка «Пермский» прошёл сильный снегопад, и выложила видео.

«Зима, похоже, не хочет сдаваться без боя. Но мы-то знаем, что весна всё равно победит!» — говорится в посте.

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