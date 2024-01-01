Корейская анимационная компания предъявила иск к предпринимателю из Прикамья С бизнесмена взыскали штраф за нарушение авторских прав Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индивидуального предпринимателя из Пермского края оштрафовали на 100 тыс. руб. за незаконное использование изображений популярных мультипликационных героев. С иском в суд обратилась крупная анимационная компания из Кореи.

«В поле зрения доверенных лиц иностранного холдинга попала игрушка, на упаковке которой были размещены рисунки, защищённые законодательством об авторских правах. При этом соответствующей лицензии от правообладателя продавец предоставить не смог», — сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, во время контрольной закупки был приобретён товар, оформленный кадрами из мультсериала «Робокар Поли». Помимо чека о покупке, в доказательство нарушения законодательства в суде было предъявлено видео с заснятым процессом продажи товара.

Требования компании были удовлетворены. Предпринимателя обязали выплатить по 10 тыс. рублей за каждое использованное изображение, общая сумма составила 100 тыс. руб.

В отделение судебных приставов по Чердынскому району поступил процессуальный документ. Должник оказался уроженцем иностранного государства. Ему ограничили выезд за пределы страны, вынесли запрет на регистрационные действия с принадлежащими ему транспортными средствами, а также наложили арест на банковские счета нарушителя.

Нарушитель оплатил долг, исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Все ограничения были сняты.

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