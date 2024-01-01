С начала года в Пермском крае потребители отсудили 3,2 млн рублей Роспотребнадзор рассмотрел почти 1,1 тыс. обращений Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В I квартале 2024 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю рассмотрели 1096 обращений, которые касались нарушения прав потребителей. Впоследствии жители региона с помощью ведомства остудили более 3,2 млн руб.

Подавляющее большинство обращений пермяков (85,5%) касалось сферы потребительского рынка. Основная доля обращений пришлась на нарушения в сфере розничной торговли — 41,2%.

Кроме того, 13,8% жалоб были связаны с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, 10,5% — услуг связи, 7,4% — услуг на финансовом рынке, 5,3% — медицинских услуг, 3,7% — транспортных услуг, 3,6 % — бытового обслуживания населения.

После рассмотрения обращений краевой Роспотребнадзор вынес организациям 56 предостережений. В суд было подано 63 исковых заявления, из них 48 — в защиту неопределённого круга потребителей и 15 — в защиту конкретного потребителя.

Суд рассмотрел 27 исковых заявлений и все их удовлетворил.

В судебном порядке Роспотребнадзор дал 27 заключений по делам в сфере защиты прав потребителей. Суд рассмотрел 19 дел, из них по 18 решения вынесены в пользу потребителей.

Всего через суды потребители смогли взыскать более 3,2 млн руб., в том числе 496 тыс. руб. составила компенсация морального вреда.

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