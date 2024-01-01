ПЦБК продолжает развивать сотрудничество с компаниями из Китая Делегация компании посетила китайские заводы по выпуску оборудования Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

Делегация Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК) в апреле посетила Китайскую Народную Республику с рабочим визитом. Как рассказали в пресс-службе предприятия, целью поездки было знакомство с заводами-производителями гофрооборудования.

В общей сложности представители ПЦБК посетили порядка 10 предприятий, на которых выпускаются гофроагрегаты, линии по производству упаковки, многоуровневые транспортные системы и периферийное оборудование. В их числе, например, завод Dongfang — признанный лидер в производстве гофрооборудования, который владеет европейскими брендами Fosber, EDF, Tiruna и другими компаниями, расположенными по всему миру. Также делегация побывала на производственных площадках компаний Wenrui Machinery, Tianrui Heavy Industry, Weipong и других.

Пресс-служба ПЦБК

Кроме того, представители пермского предприятия приняли участие в проходившей в Китае профильной международной выставке индустрии гофроупаковки Sino Corrugated 2024. Масштабная площадка собрала более 700 отраслевых экспонентов из различных стран мира. Специалисты ПЦБК обменялись опытом с коллегами, а также обсудили актуальные вопросы взаимодействия с компаниями-поставщиками.

Заместитель генерального директора ПЦБК Антон Губин высокого оценивает потенциал для развития дальнейшего сотрудничества компании с китайскими партнёрами.

«Оборудование, представленное здесь, отличает высокое качество и конструкторская мысль. Это может стать базой и перспективой развития нашего гофропроизводства», — сказал Антон Губин.

Пермская целлюлозно-бумажная компания основана в 1959 году и является одним из крупнейших предприятий гофроупаковочной отрасли России. Выпускает четырёхклапанные ящики, изделия сложной конфигурации и комплектующие материалы. Главные производственные площадки предприятия расположены на берегу Чусовой, а также в Перми.

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