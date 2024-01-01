Пермский край собирается сохранить турпоток не ниже 1 млн человек Об этом рассказал директор Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский Поделиться Твитнуть

Константин Тиминский / фото: ifaces.ru

Поток туристов в Пермский край по итогам 2024 года может составить около 1 млн человек. Добиться такого показателя планируется за счёт развития внутреннего туризма, в том числе семейного, экологического и промышленного. Об этом в ходе Первого всероссийского туристического конгресса «Ворота Русского севера» в Кирове заявил директор Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский, сообщает ТАСС.

Тиминский напомнил, что за 2023 год, когда регион праздновал 300-летие Перми, туристический поток достиг около 1,2 млн, в 2024 году турпоток будет меньше, но власти надеются, что он достигнет 1 млн, и в дальнейшем планка не будет падать, так как в целом есть тенденция увеличения турпотока: практически все туроператоры после пандемии переключились на развитие въездного туризма.

Тиминский отметил, что круизный туризм в регионе показал рост турпотока в прошлом году на 25%. Туристов в Прикамье привлекают два десятка горнолыжных центров, развивающаяся киноиндустрия. Также, по словам Тиминского, в 2024 году в Пермском крае возобновятся вертолётные путешествия, в том числе к плато Маньпупунёр в Республике Коми.

Первый всероссийский туристический конгресс «Ворота Русского севера» в Кирове проходил 23 и 24 апреля. На него съехались более 400 представителей туриндустрии из более 30 регионов страны.

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