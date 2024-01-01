Участок Центрального рынка Перми застроит девелопер «Ингрупп» На полутора гектарах он возведёт до 50 тысяч «квадратов» недвижимости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелопер «Ингрупп» из Перми стал владельцем одного из участков Центрального рынка краевого центра и может заняться его застройкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

Речь идёт о земельном участке площадью 1,47 га, ограниченном ш. Космонавтов, пер. Баковым, ул. Эпроновской. Он расположен выше металлорынка, через дорогу от оптового рынка «Гача», который уже готовят к застройке ООО «СЗ "Магнолия» вместе с «Таланом».

На территории квартала, перешедшего «Ингрупп», находятся административные здания, несколько торговых комплексов, кафе «Узбечка», магазины, парковка и др. Территория находится в границах зоны комплексного развития. По сведениям портала ИСОГД Перми, площадка входит в зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 с шестиэтажной подзоной.

Собеседник издания рассказал, что «Ингрупп» приобрёл площадку не у владельцев Центрального рынка, а у третьих лиц. Стоимость актива могла составить 500-600 млн руб.

В «Ингрупп» заявили, что планируют возвести на участке многофункциональный жилой комплекс с коммерческими площадями и многоуровневым паркингом.

«Ключевой особенностью проекта станет архитектурная составляющая, уровень благоустройства и продуманные планировочные решения. Сейчас мы находимся на этапе разработки концепции проекта, готовы первые эскизы. Это будет проект комплексного развития территории»,— пояснили в компании. По мнению экспертов, на участке «Ингрупп» может быть возведено 40-50 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Впервые о планах застройки Центрального рынка краевые власти заявили в 2021 году, речь шла о редевелопменте «Гачи». Её собственники — семья Биняминовых — зарегистрировали ООО «СЗ "Магнолия». В начале 2024 года стало известно, что застройкой «Гачи» вместе с СЗ «Магнолия» займётся ижевский девелопер «Талан». В границах ш. Космонавтов и улиц Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны на 4,5 га компании возведут многоэтажки и коммерческие объекты. Через дорогу от рынка, по ул. Пушкина, 91, ЖК из двух высоток со смотровыми площадками на крыше возведёт застройщик ПМД. Он же может быть заинтересован в освоении основной территории рынка (находится под контролем Реваза Шенгелии). В декабре 2023 года замдиректора ЦКР Вера Артемихина заявляла, что продажа участков рынка застройщикам не обсуждается.

«Ингрупп» вышел на рынок в 2012 году, строил таунхаусы и малоэтажные дома. Сейчас у компании в стадии строительства несколько домов. В планах построить на месте бывшего ресторана «Живаго» (ул. Ленина, 37) многофункциональный административно-торговый комплекс и заняться комплексным развитием территории на ул. Батумской в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.