Участок Центрального рынка Перми застроит девелопер «Ингрупп»
На полутора гектарах он возведёт до 50 тысяч «квадратов» недвижимости
Девелопер «Ингрупп» из Перми стал владельцем одного из участков Центрального рынка краевого центра и может заняться его застройкой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник на рынке недвижимости.
Речь идёт о земельном участке площадью 1,47 га, ограниченном ш. Космонавтов, пер. Баковым, ул. Эпроновской. Он расположен выше металлорынка, через дорогу от оптового рынка «Гача», который уже готовят к застройке ООО «СЗ "Магнолия» вместе с «Таланом».
На территории квартала, перешедшего «Ингрупп», находятся административные здания, несколько торговых комплексов, кафе «Узбечка», магазины, парковка и др. Территория находится в границах зоны комплексного развития. По сведениям портала ИСОГД Перми, площадка входит в зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 с шестиэтажной подзоной.
Собеседник издания рассказал, что «Ингрупп» приобрёл площадку не у владельцев Центрального рынка, а у третьих лиц. Стоимость актива могла составить 500-600 млн руб.
В «Ингрупп» заявили, что планируют возвести на участке многофункциональный жилой комплекс с коммерческими площадями и многоуровневым паркингом.
«Ключевой особенностью проекта станет архитектурная составляющая, уровень благоустройства и продуманные планировочные решения. Сейчас мы находимся на этапе разработки концепции проекта, готовы первые эскизы. Это будет проект комплексного развития территории»,— пояснили в компании. По мнению экспертов, на участке «Ингрупп» может быть возведено 40-50 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости.
Впервые о планах застройки Центрального рынка краевые власти заявили в 2021 году, речь шла о редевелопменте «Гачи». Её собственники — семья Биняминовых — зарегистрировали ООО «СЗ "Магнолия». В начале 2024 года стало известно, что застройкой «Гачи» вместе с СЗ «Магнолия» займётся ижевский девелопер «Талан». В границах ш. Космонавтов и улиц Механошина, Нечаевской и Парижской Коммуны на 4,5 га компании возведут многоэтажки и коммерческие объекты. Через дорогу от рынка, по ул. Пушкина, 91, ЖК из двух высоток со смотровыми площадками на крыше возведёт застройщик ПМД. Он же может быть заинтересован в освоении основной территории рынка (находится под контролем Реваза Шенгелии). В декабре 2023 года замдиректора ЦКР Вера Артемихина заявляла, что продажа участков рынка застройщикам не обсуждается.
«Ингрупп» вышел на рынок в 2012 году, строил таунхаусы и малоэтажные дома. Сейчас у компании в стадии строительства несколько домов. В планах построить на месте бывшего ресторана «Живаго» (ул. Ленина, 37) многофункциональный административно-торговый комплекс и заняться комплексным развитием территории на ул. Батумской в Перми.
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