Навигация для маломерных судов в Прикамье открывается с 25 апреля Навигационный период продлится до ноября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Пермском крае постановила с 25 апреля открыть навигационный период для маломерных судов, который продлится до 20 ноября. Об этом сообщили в Госинспекции по маломерным судам краевого ГУ МЧС России.

Судовладельцев просят проверить техническое состояние судов, укомплектовать их спасательными средствами и другим необходимым оборудованием в соответствии с техрегламентом ТС «О безопасности маломерных судов» и нормами оснащения маломерных судов.

В случае, если плавсредства не зарегистрированы в установленном порядке, владельцам необходимо подать заявление на оказание госуслуги в любое территориальное подразделение ГИМС МЧС России, а также пройти освидетельствование на годность к плаванию, которое проводится не реже одного раза в пять лет. Судоводители с удостоверениями на право управления маломерным судном, выданными более 10 лет назад, должны провести замену документа.

В ГИМС напомнили, что госрегистрации подлежат маломерные суда массой более 200 кг, длиной, не превышающей 20 м, с общим количеством людей на борту не более 12 человек. Шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателя до 8 кВт регистрации не подлежат.

При управлении средством, подлежащим госрегистрации, судоводители обязаны иметь при себе удостоверение на право управления, судовой билет и документ, удостоверяющий личность. При управлении не подлежащим регистрации судном нужно иметь только удостоверение личности.

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