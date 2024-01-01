Филиал ПМУ стал призёром конкурса Минтруда РФ Поделиться Твитнуть

Филиал ПМУ АО «ОХК «Уралхим» занял III место в федеральном этапе всероссийского конкурса Минтруда РФ «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятие соревновалось в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

Жюри высоко оценило политику предприятия в области охраны труда, стратегические цели которой — «нулевой» травматизм и создание безопасных и комфортных условий работы для сотрудников. Награда была вручена директору ПМУ Алексею Аверьянову на торжественной церемонии в Зале наград Дома Правительства РФ.

Алексей Аверьянов, директор филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Для «Уралхима» сотрудники — главная ценность. Призовое место в федеральном этапе конкурса Минтруда подтверждает, что филиал ПМУ является лучшим работодателем в регионе по уровню заботы о своих сотрудниках. По итогам 2023 года вложения предприятия в комплекс мер по охране труда, сохранению здоровья персонала, а также по обеспечению промышленной и пожарной безопасности составили более 148 млн руб.

Особое внимание на предприятии уделяется профилактике заболеваний. Все сотрудники получают витамины и противовирусные препараты, проходят необходимое медицинское обследование. В ПМУ круглосуточно работает здравпункт, оснащённый физиотерапевтическим и стоматологическим кабинетами. Кроме того, всем сотрудникам оформлены полисы добровольного медицинского страхования. Предприятие активно пропагандирует здоровый образ жизни. Ежегодно проводится спартакиада по 16 видам спорта. В результате по итогам 2023 года заболеваемость в филиале была на 20% ниже средней по химической отрасли Пермского края.

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