В первом квартале Пермь стала лидером по количеству DDoS-атак Чаще всего хакеры пытались взломать IT-компании и телеком Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным экспертов МТС RED, дочерней компания МТС в сфере кибербезопасности, в первом квартале этого года отражено свыше 6200 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков. Эта цифра в полтора раза больше, чем за всё второе полугодие 2023 года. В лидерах по количеству атак оказалась Пермь.

Больше всего DDoS-атак на сайты компаний зафиксировано в марте. В этом месяце была совершена самая продолжительная DDoS-атака, когда в течение 21 часа хакеры пытались вывести из строя сайт компании-производителя беспилотников.

В целом по итогам первого квартала 2024 года регионом-лидером по числу атак стало Поволжье (Оренбург, Пермь, Ижевск, Нефтекамск): 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных в этих городах организаций.

Самая распространённая мишень для DDoS-атак — ИТ-компании и телеком. На них пришлось 39,5% всех отражённых атак. На втором месте оказался госсектор (29,9% атак), а на третьем — промышленные предприятия (9,3% атак). Реже всего злоумышленники пытались атаковать ресурсы финансовых организаций — всего 1,7%.

По словам директора филиала МТС в Пермском крае Оксаны Кайгородовой, цель DDoS-атак — сделать полностью недоступными для пользователей инфраструктуру компаний или отдельные сайты, нанести финансовые потери, репутационный ущерб и привести к оттоку клиентов.

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