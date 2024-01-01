«Уралкалий» поддержал проект благоустройства историко-архитектурного пространства «Усолье Строгановское» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Сегодня в Березниках состоялась пресс-конференция, на которой руководители администрации муниципального образования «Город Березники» представили проект «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам». Проект будет реализован на средства федерального, краевого, муниципального бюджетов и средств компании «Уралкалий».

Площадь общественной территории, которая будет благоустроена, составляет 14,4 га. При преобразовании пространства «Усолья Строгановского» планируется восстановить историческую структуру кварталов, построить мост, соединяющий Посадскую часть и Нижние соляные промыслы, обустроить аллею к Никольскому храму, построить игровые и спортивные площадки, оборудовать различные зоны отдыха.

«Уралкалий» традиционно поддерживает социальную сферу и реализацию различных проектов в Усолье Строгановском. С 2012 по 2024 год выделено около 17 млн руб. на разработку мастер-плана «Усолья Строгановского», дизайн-проект, разработку проектно-сметной документации проекта «От Посадской слободы до Нижних соляных промыслов». Компания является генеральным партнёром в организации ежегодных соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля», соревнований парусных судов «Строгановская регата», международного фестиваля «Звоны России».

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