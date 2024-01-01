На многих реках Пермского края сформировались пики половодья Они оказались ниже ожидаемых Поделиться Твитнуть

Фото: МКУ Центр общественной безопасности

В Пермском крае уровни воды в некоторых реках, где уже сформировались пики половодья, оказались ниже ожидаемого. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

«На многих реках Пермского края сформировались пики половодья. Уровни воды оказались на 30-50 см ниже, чем ожидалось. Приток воды в водохранилище за вчерашний день — 8270 куб. м/с, выйдет на максимальные значения сегодня», — рассказали эксперты.

При этом на реках, протекающих в северных районах региона, следующий существенный подъём воды ожидается в конце апреля. На это повлияют кратковременное потепление и обильные осадки, которые прогнозируются на 27-28 апреля. Речь идёт о бассейнах Вишеры и Яйвы, а также об Усьве.

По информации краевого МЧС, паводок на территории Прикамья развивается по вероятному сценарию, уровни воды окажутся близкими к средним многолетним значениям. При этом возможны подтопления некоторых участков автодорог и приусадебных участков. В конце текущей недели ожидаются обильные осадки, из-за чего в начале следующей возможны интенсивные подъёмы уровней воды. Есть риск ухудшения гидрологической обстановки в Гайнском муниципальном округе.





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