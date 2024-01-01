В Перми закрыли три опасных для горожан киоска Их сотрудники работали без медкнижек и не мыли руки Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Сотрудники краевого Роспотребнадзора выявили три магазина в Индустриальном районе Перми, деятельность которых велась с нарушениями санитарного законодательства. Как отмечает пресс-служба судебных приставов Прикамья, все объекты принадлежат одному индивидуальному предпринимателю.

Нарушения были зафиксированы в магазинах «Рыба» (ул. Леонова, 60), «Овощи и фрукты» (ул. Геологов, 1 и ул. Леонова, 47). В киосках отсутствовали условия для разделки и фасовки продукции, водоснабжение, из-за чего персонал не обрабатывал должным образом торговый инвентарь и руки. У продавцов не было медицинских книжек и санитарной одежды, они не соблюдали личную гигиену. В точке на ул. Леонова, 60 в холодильниках отсутствовали термометры для соблюдения необходимого температурного режима, кроме того, товар не имел маркировки от производителя, названия, информации о дате выработки и сроке годности.

В отношении владельца был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд рассмотрел данное дело.

«Учитывая, что выявленные нарушения несут реальную угрозу здоровью и жизни граждан, подвергают их риску заболевания и распространения инфекции, суд признал предпринимателя виновными и постановил приостановить деятельность объектов торговли на 30 суток», — сообщает УФССП.

Сотрудники ведомства опечатали объекты. На протяжении всего срока будут проводиться проверки исполнения судебного решения. В течение этого периода ответственные лица должны устранить выявленные нарушения.

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