Филиал «Азот» провёл арт-вечер в честь дня рождения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В корпоративном музее филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» накануне дня рождения предприятия состоялся традиционный арт-вечер. В мероприятии приняли участие 50 сотрудников и ветеранов предприятия.

В этом году для гостей арт-вечера было представлено 30 работ художника-акварелиста Виктора Петрова. На картинах преимущественно изображены виды Березников, Усолья и других живописных мест Прикамья.

Традиция творчески отмечать день рождения завода родилась в юбилейном для предприятия 2022 году. Тогда филиал «Азот» совместно с Березниковским историко-художественным музеем им. Коновалова реализовал проект «Индустриальный пейзаж». Девять художников представили 34 работы в различных техниках и жанрах. Это пятая индивидуальная выставка, которая проходит в музее «Азота» с начала реализации проекта.

После официального открытия выставки присутствующие смогли присоединиться к мастер-классу, который провёл художник. Гости попробовали написать собственную картину в технике акварели.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— «Азот» — уникальное предприятие. У нас работают высококлассные специалисты, талантливые творческие люди, поэтому проведение таких арт-вечеров стало частью нашей корпоративной культуры. Впереди нас ждёт ещё масса интересных мероприятий.

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

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