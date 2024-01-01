За два года гуманитарный штаб «Единой России» собрал на помощь фронту 13 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На заседании партии «Единая Россия» с участием секретаря генсовета Андрея Турчака подведены итоги работы гуманитарного штаба за два года.

«С начала СВО региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тыс. т гуманитарной помощи. Почти 13 млрд руб. собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», – отметил Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тыс. детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров «Единой России». С «Молодой гвардией» и фондом «Своих не бросаем» партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», – сказал секретарь генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила – партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и посёлков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

Анна Кузнецова особое отметила помощь волонтёром-медиков в новых регионах. Они работают там, где люди не могут посетить врача. После диагностики людей благодаря ФМБА и Минздраву России при необходимости вывозят на лечение.

Помимо этого, «Единая Россия» организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтёры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии – помощь фронту.

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке «Единой России» и фонда «Наша правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец». Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в ближайшее время военнослужащим направят ещё 2 тыс. «Скворцов».

«В ходе гуманитарной миссии на фронт передаём средства передвижения, разведки, рации, тепловизоры, лодки. Стараемся разделять помощь равномерно, чтобы она попадала в различные соединения разных родов войск по всей линии боевого соприкосновения», – добавил он.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем их семей.

Андрей Турчак поблагодарил всех участников гуманитарного штаба, объединившего общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтёров МГЕР, «Волонтёрской роты», партнёрские организации.

«Отдельные слова благодарности – Министерству обороны, МЧС. Ещё до начала СВО мы развернули совместную гуманитарную миссию. Спасибо Минздраву, Минтруда, Федеральному медико-биологическому агентству», – сказал Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба «Единой России» нужно продолжать до победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

«Мы со стороны «Единой России», безусловно, как оказывали, так и будем оказывать поддержку», – заключил Андрей Турчак.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

– С началом СВО реготделение «Единой России» в Прикамье наладило системную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса, а с началом мобилизации – и военнослужащим воинских частей, в которых служат наши земляки.

Совместно с нашими партнёрами – общественным организациями, предприятиями, депутатским корпусом — ежегодно мы отправляем около 100 т помощи, в том числе – по заявкам самих военных. Бойцам направляем оборудование и приборы для выполнения боевых задач и налаживания быта на передовой, автомобили, медикаменты, тёплые вещи, предметы гигиены и продукты длительного хранения, а также письма и рисунки от учащихся школ Прикамья и воспитанников детсадов.

В начале апреля я в очередной раз сопровождал один из таких грузов и убедился, что наша помощь очень востребована, бойцы благодарят за поддержку и внимание.

Гуманитарный штаб «Единой России» был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра – от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах.

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