Андрей Стрельцов Пермская «Парма» неудачно начала серию плей-офф в Краснодаре Поделиться Твитнуть

В Краснодаре состоялся первый четвертьфинальный матч серии плей-офф Единой Лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и пермским БК «Парма». Железнодорожники одержали крупную победу со счётом 112:85. Таким образом, краснодарцы повторили рекорд по очкам в матчах плей-офф, набрав 112 баллов.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Пармы» Би Джей Джонсон. Он набрал 22 очка и сделал четыре ассиста. Станислав Ильницкий сумел набрать 18 очков. При этом он перешёл отметку в 1 тыс. очков в Единой лиге.

Отметим, что подопечные Евгения Пашутина зашли в плей-офф с пятого места, а их оппоненты с четвёртого. Это значит, что у краснодарцев есть преимущество домашней площадки, если серия продлится до конца и нужно будет сыграть все пять игр.

Напомним, серия проводится до трёх побед одной из команд. Следующий матч состоится 25 апреля в Краснодаре. В Пермь команды переедут 28 апреля.

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