Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Стали известны имена финалистов «Арабеска»

За звание лауреатов Открытого российского конкурса артистов балета поборются шесть пермяков

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Арабеск - 2024

Фото: arabesque-perm.ru

Жюри XVIII открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» 23 апреля подвело итоги второго тура. В финал вышли 35 молодых танцовщиков, из них шестеро представляют Пермь: это Елизавета Семичева, Юлия Манджиева, Ева Прокопец из младшей возрастной группы и Анна Черткова, Ольга Доронина и Михаил Мавлянов из старшей возрастной группы.

Эти конкурсанты будут претендовать на звания лауреатов — лауреатство «Арабеска» приравнивается по статусу к лауреатству международного конкурса. Победителям будут вручены первые, вторые и третьи премии (причём каждую премию жюри может разделить между двумя участниками), а также специальные призы. Кроме того, может быть вручён Гран-при, хотя это очень редкое событие: за всю историю «Арабеска» главный приз вручался лишь четыре раза.

Все финалисты, которые не получат звания лауреата, автоматически станут дипломантами международного конкурса артистов балета.

Конкурсные выступления третьего тура пройдут 26 апреля, а пока финалисты готовятся к решающему дню, 25 апреля пройдёт дополнительный внутренний конкурс — конкурс современной хореографии.

Все конкурсные выступления, а также закрытие «Арабеска» 27 апреля и гала-концерт 28 апреля можно будет увидеть в онлайн-трансляции.

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