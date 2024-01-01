Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны имена финалистов «Арабеска» За звание лауреатов Открытого российского конкурса артистов балета поборются шесть пермяков Поделиться Твитнуть

Жюри XVIII открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» 23 апреля подвело итоги второго тура. В финал вышли 35 молодых танцовщиков, из них шестеро представляют Пермь: это Елизавета Семичева, Юлия Манджиева, Ева Прокопец из младшей возрастной группы и Анна Черткова, Ольга Доронина и Михаил Мавлянов из старшей возрастной группы.

Эти конкурсанты будут претендовать на звания лауреатов — лауреатство «Арабеска» приравнивается по статусу к лауреатству международного конкурса. Победителям будут вручены первые, вторые и третьи премии (причём каждую премию жюри может разделить между двумя участниками), а также специальные призы. Кроме того, может быть вручён Гран-при, хотя это очень редкое событие: за всю историю «Арабеска» главный приз вручался лишь четыре раза.

Все финалисты, которые не получат звания лауреата, автоматически станут дипломантами международного конкурса артистов балета.

Конкурсные выступления третьего тура пройдут 26 апреля, а пока финалисты готовятся к решающему дню, 25 апреля пройдёт дополнительный внутренний конкурс — конкурс современной хореографии.

Все конкурсные выступления, а также закрытие «Арабеска» 27 апреля и гала-концерт 28 апреля можно будет увидеть в онлайн-трансляции.

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