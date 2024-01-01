Стали известны подробности ДТП на Восточном обходе Перми
Один человек госпитализирован
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности ДТП на 19 км Восточного обхода Перми. Авария произошла в результате столкновения автомобиля FAW с КамАЗом.
«Предварительно установлено, что около 14:10 водитель автомобиля FAW, двигаясь по правому ряду, допустил наезд на стоящий КамАЗ, который от удара откинуло на стоящую впереди ГАЗель. Водитель FAW 1989 г.р. госпитализирован», — сообщает пресс-служба полиции.
На момент происшествия в КамАЗе и ГАЗели людей не было, в результате ДТП пострадал один человек. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку, уточняются все обстоятельства.
В связи с аварией на Восточном обходе образовалась большая пробка. Как сообщали очевидцы событий, водитель самосвала FAW оказался зажат в кабине. На месте работали спасатели, которые доставали пострадавшего. В сети появились фото и видео с места ДТП.
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