Стали известны подробности ДТП на Восточном обходе Перми Один человек госпитализирован Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности ДТП на 19 км Восточного обхода Перми. Авария произошла в результате столкновения автомобиля FAW с КамАЗом.

Пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

«Предварительно установлено, что около 14:10 водитель автомобиля FAW, двигаясь по правому ряду, допустил наезд на стоящий КамАЗ, который от удара откинуло на стоящую впереди ГАЗель. Водитель FAW 1989 г.р. госпитализирован», — сообщает пресс-служба полиции.

На момент происшествия в КамАЗе и ГАЗели людей не было, в результате ДТП пострадал один человек. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку, уточняются все обстоятельства.

В связи с аварией на Восточном обходе образовалась большая пробка. Как сообщали очевидцы событий, водитель самосвала FAW оказался зажат в кабине. На месте работали спасатели, которые доставали пострадавшего. В сети появились фото и видео с места ДТП.

UPD:





Как сообщили «Новому компаньону» в министерстве здравоохранения Пермского края, пострадавший госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии. В медицинском учреждении мужчина получает всю необходимую помощь.

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