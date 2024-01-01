Алёна Бронникова В понедельник в Пермский край придут дожди с грозами и сильным ветром В некоторых районах ночью температура опустится ниже нуля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На смену аномальной жаре в Пермском крае 22 апреля придёт похолодание. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью ожидается значительное понижение температуры воздуха до +4…+9°, а на севере и востоке до —5…0°. В региональном центре будет без осадков, ночью — около +6°, днём — около +19°.

«В дневное время противостояние гребня арктического антициклона и ложбины южного циклона приведёт к выпадению в южной части края кратковременных дождей, местами с грозами и усилением ветра до 14 м/с. Дневной прогрев ожидается на уровне +15…+20°С, на севере +8…+13°С, на юге +21…+26°С», — информируют синоптики.

Во вторник прогнозируются кратковременные дожди — ночью местами, днём — в большинстве районов. На севере осадки возможны с мокрым снегом. Ветер будет восточным, умеренным, днём по востоку с порывами до 16 м/с. В ночное время температура воздуха составит +5…+10°, на севере и востоке —4…+1°, в Перми около 7°. Днём +12…+17°, на юге +19…+24°, на севере и востоке +4…+9°, в Перми — около +13°.

Предварительно, со среды похолодание ожидается и в южных районах Пермского края и продлится до конца рабочей недели. Понижение температуры воздуха будет сопровождаться умеренным дождём, на севере и востоке — со снегом. Возможно установление временного снежного покрова.

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