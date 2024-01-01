Пермь встала в 8-балльных пробках Движение затруднено на многих улицах Поделиться Твитнуть

К вечеру 19 апреля в Перми образовались многочисленные пробки на дорогах. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас затруднено движение по Коммунальному мосту по направлению в центр города.

Заторы образовалось на Комсомольском проспекте, ул. Попова, шоссе Космонавтов — от Центрального рынка до ул.Плеханова, на ул.Куйбышева — от ул.Павла Соловьёва до Чкалова и от Васильева до Хлебозаводской, на ул.Локомотивной, на Г.Хасана по направлению в центр города от Усольской до Чкалова, на ул. Пушкина — от Н.Островского до Космсомольского проспекта, на Крупской у цирка, на Уинской и других улицах.

Кроме того, в городе зафиксированы пробки: на ул. Ленина, Мира и шоссе Космонавтов.

Напомним, сегодня днём в районе Разгуляя трамвай сошёл с рельсов. Фотографии происшествия опубликовали пользователи соцсетей. Позже в МУП «Пермгорэлектротранс» пояснили, что инцидент произошел в 15:35 в трамвайном кольце на Разгуляе, когда во время буксировки буксируемый вагон сошел с рельсов. На место происшествия направили аварийную бригаду. В информации дептранса движение на участке после аварии осуществлялось без задержек.

Однако это не так: пользователи публиковали в соцсетях фотографии, на которых видно как трамваи стоят в ряд как раз рядом с местом происшествия.

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