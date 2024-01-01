В Пермском крае отреставрируют старейший монастырь Поделиться Твитнуть

Иоанно-Богословский монастырь

Пермский краеведческий музей

В Чердыни Пермского края будет отреставрирован Иоанно-Богословский монастырь, старейший в Прикамье. Глава Чердыни Анна Батагова сообщила о планах на своей странице ВКонтакте. На публикацию обратила внимание ВЕТТА.

Чиновница обсудила вопросы сохранения памятников архитектуры на встрече с губернатором Дмитрием Махониным. Поддержка администрации позволит начать работы в монастыре и соборе, заявила Батагова.

Напомним, в Чердынском округе насчитывается более 120 объектов культурного наследия и без малого 100 археологических памятников. Работы по сохранению культурного наследия также проводятся в других зданиях города, таких как бывшее училище и музей. В других районах планируется консервация церквей.

Иоанно-Богословский монастырь был построен в XV веке и стал первым каменным зданием в Чердыни.

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