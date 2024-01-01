«Метафракс» расширяет сотрудничество с Высшей школой экономики Поделиться Твитнуть

Компания «Метафракс Кемикалс» и национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в образовательной деятельности.

Подписание документа состоялось в рамках конференции юридической службы «Метафракса». В церемонии приняли участие заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «Метафракс Кемикалс» Алексей Поповцев и директор пермского кампуса НИУ ВШЭ Галина Володина.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере студенческой, научно-исследовательской, практической деятельности и подготовке кадров. В рамках соглашения планируется реализация совместных проектов, проведение исследований, подготовка научных докладов, статей и учебных пособий, организация семинаров, конференций, круглых столов и симпозиумов.

«Проект направлен, прежде всего, на студентов, даёт им возможность получить новые знания и бесценный практический опыт, который поможет в будущем достичь высоких результатов в учёбе и жизни. Для юристов «Метафракса» этот проект – возможность развить в себе навыки наставника. По своему опыту знаю, как это помогает расти самому и в человеческом, и в профессиональном измерениях», – заявил Алексей Поповцев.

Заместитель гендиректора компании отметил, что Пермь сейчас – один из ключевых регионов для «Росхима». Здесь очень сильная команда, в том числе и юристов. Алексей Поповцев выразил уверенность в том, партнёрство предприятия с ВШЭ будет взаимовыгодным, поскольку вуз показывает высокие стабильные результаты своей деятельности. «В лице «Росхима», управляющей организации «Метафракса», мы очень ценим эту инициативу и надеемся, что она в перспективе будет реализована не только в Перми, но и в других регионах», – подчеркнул он.

По словам Галины Володиной, у компании и ВШЭ много перспективных направлений совместной деятельности – не только по улучшению качества образования юристов, но и по другим востребованным в промышленности специальностям, в том числе в сфере IT.

«Я рада выстраиванию нашего стратегического партнёрства с «Метафраксом» и рассчитываю на его дальнейшее взаимовыгодное расширение», – сказала директор учреждения.

Как рассказал директор по правовым вопросам АО «Метафракс Кемикалс» Симон Вихнин, идеи о необходимости работы с подрастающим поколением юристов в компании вынашивали давно, и наконец всё получилось.

Руководитель проекта со стороны «Метафракса», главный юрисконсульт департамента судебной и претензионной работы компании Юлия Жукова добавила, что работа со студентами уже началась. «Проработали с ними сложное практическое задание, успешно провели мастер-класс. В ближайших планах – организация интеллектуальной игры на правовые темы, летняя практика и другие практические мероприятия. Это интересно, познавательно и действительно очень воодушевляет», – поделилась Юлия Жукова.

Компании, входящие в состав «Метафракс Групп», активно взаимодействуют с ведущими вузами России, в том числе с Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХИГС), Финансовым университетом при правительстве России, Пермским государственным национальным исследовательским университетом (ПГНИУ), Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ), Воронежским государственным университетом (ВГУ) и другими. «Метафракс» поддерживает целый ряд образовательных проектов различного уровня, а топ-менеджеры компании читают лекции будущим специалистам и регулярно выступают на научных форумах и конференциях.

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