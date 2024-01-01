Проект переноса могилы «проклятой дочери» в Перми прошёл экспертизу Поделиться Твитнуть

Проект переноса могилы «проклятой дочери» ближе к Церкви Успения Пресвятой Богородицы и могиле майора Н.А. Теплова на Егошихинском кладбище Перми успешно прошёл историко-культурную экспертизу. Об этом пишет издание «Текст».

Надгробие Таисии Девеллий (1800-1807) представляет собой оригинальное произведение русской мемориальной пластики в стилистике классицизма. На нём изображена «адамова голова», вписанная в змею, кусающую себя за хвост. Надгробие описывалось в художественных произведениях Гайдара, Осоргина, Крашенинникова, многочисленных газетных публикациях. Неверное истолкование символов вечности и спасения как символов смерти, греха и опасности привело к появлению рассказов и легенд о «Могиле проклятой дочери».

В середине XX века плита была перенесена в Пермский краеведческий музей, позднее надгробие вернули на Егошихинское кладбище, но при этом допустили ряд ошибок: плиту положили не на своё место, далеко от дорожки, ведущей к паперти Успенской церкви, кроме того, был возведён целый мемориал с чугунной оградой, бетонным подиумом, что признано специалистами бессмысленным и неуместным. Первоначально плита укладывалась непосредственно на землю. В этом был замысел. Через глазницы черепа и провал носа пробивалась трава, словно подчеркивая всепобеждающую силу жизни.

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