Курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за хищение у пенсионеров 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Соликамске 22-летнего жителя Красновишерского округа Пермского края приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за обман и хищение денег у пенсионеров. Всего на его счету было шесть эпизодов мошенничества и два покушения на хищение денег путём обмана. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

Дело вели следователи отдела МВД России по Соликамскому городскому округу.

Как установил суд, молодой человек был курьером телефонных аферистов, которые обманывали пожилых людей, действуя по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Сначала злоумышленники звонили пенсионерам и выдавали себя за их родственников или друзей, сообщая, что стали виновниками серьёзных аварий. После этого к разговору подключались либо «следователи», предлагавшие за деньги уладить вопрос, либо «врачи», которые выманивали сбережения на лечение пострадавших. Забирал деньги у жертв нанятый в Сети курьер.

Полицейские вычислили его и задержали. Теперь посыльный мошенников отправится на шесть лет в колонию.

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