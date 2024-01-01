В Перми на участке шоссе Космонавтов начались испытания грунтов сваями Работы проводятся в рамках реконструкции ул. Крисанова Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого министерства транспорта

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, на участке шоссе Космонавтов в рамках I этапа реконструкции ул. Крисанова строители продолжают укладывать новую водопропускную трубу. Сейчас там начались испытания грунтов сваями. Это нужно для подтверждения способности грунта выдерживать нагрузки.

Для работ используется специальная установка — сваебойка. Строители погружают сваи в заранее подготовленную площадку. В дальнейшем они останутся в «теле» основания.

Отметим, рабочие начали укладку новой водопропусной трубы на участке в начале марта. По итогу на шоссе на этом участке появится дополнительная выделенная полоса для поворота на ул. Мильчакова. По оставшимся двум полосам движение будет осуществляться в прямом направлении.

Центральный объект первого этапа строительства улицы Крисанова — путепровод над шоссе Космонавтов. Как сообщали ранее власти, он позволит развести в разных уровнях транспортные потоки, которые будут следовать по шоссе Космонавтов, улицам Столбовой, Крисанова и Карпинского.

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