В Перми предложено создать совет руководителей СНО на базе кампуса «Будущее Пармы» Студенческое научное общество получит условия для межвузовского взаимодействия Поделиться Твитнуть

Фото: Межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы»

В межвузовском кампусе мирового уровня «Будущее Пармы», который создаётся в Перми благодаря национальному проекту «Наука и университеты», может появиться совет руководителей студенческого научного общества (СНО) Прикамья. Предложение о создании совещательного органа прозвучало в рамках конференции «Мир культуры глазами молодых исследователей».

Ежегодная неделя студенческой науки проходит в эти дни в Пермском государственном институте культуры (ПГИК). В рамках конференции, как одного из ключевых её событий, состоялся круглый стол для руководителей и участников СНО пермских вузов, посвящённый развитию межвузовского взаимодействия в кампусе мирового уровня «Будущее Пармы».

Участники круглого стола обсудили структуру и устройство кампуса, а также возможности для поддержки студенческой науки, которые будут предоставлены на территории объекта. Особое внимание было уделено сетевым образовательным программам кампуса. По итогам мероприятия прозвучало предложение о создании на базе кампуса совета руководителей СНО.

«Пермский государственный институт культуры является вузом-бенефициаром кампуса «Будущее Пармы» и осуществляет научное руководство межвузовской лабораторией «Креативных индустрий и туризма». Президент России Владимир Путин в 2023 году поручил правительству актуализировать концепцию развития креативных индустрий. Пермский край, институт культуры, вузы-бенефициары кампуса работают над созданием образовательных программ и продуктовой линейки для развития этой перспективной отрасли», — отметил заместитель руководителя дирекции кампуса «Будущее Пармы» Максим Ильин.

Фото: Межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы»

Помимо круглого стола, посвящённого развитию СНО, на конференции прошли открытые лекции ведущих преподавателей института культуры. Доклад «От хобби – к докторской диссертации» представил доктор культурологии, доцент кафедры культурологии и философии ПГИК Сергей Дюкин. На тему «Алхимия театральной технологии в педагогике, творчестве и других видах деятельности» выступил заслуженный работник культуры РФ, профессор, член Союза театральных деятелей РФ Виктор Ильев.

Конференция «Мир культуры глазами молодых исследователей» включена в перечень событий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в России. Мероприятия в его рамках стартовали в 2022 году, они включают в себя комплекс инициатив, проектов, форумов и встреч, направленных на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.