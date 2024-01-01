Законодательное собрание Прикамья провело юбилейное заседание В апреле парламент отметчает 30-летие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Пермского края в апреле 2024 года отмечает 30-летие. Пленарное заседание 18 апреля было посвящено этому событию. В нём приняли участие сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, руководители региональных управлений федеральных ведомств и силовых структур, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления региона.

Встреча началась с торжественной части. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил парламент и отметил, что законодательный орган был и остаётся в центре принятия важных решений для успешного развития региона.

С приветственным словом выступили федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников от лица полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, депутаты Госдумы Николай Шубин, Ирина Ивенских и Мария Дробот.

С поздравлением и подведением итогов 30-летней работы парламента выступил также председатель заксобрания Валерий Сухих. Отдельное внимание он уделил роли жителей региона на протяжении всей истории становления законодательного органа.

«История краевого парламента — это летопись служения жителям региона, это решения, призванные отвечать вызовам времени и формировать законодательную базу, необходимую для развития Прикамья. На всех этапах истории регионального парламентаризма главным ориентиром депутатской деятельности были интересы избирателей», — подчеркнул спикер.

Среди важных задач, в решении которых депутаты парламента принимали участие в последние годы, он упомянул борьбу с коронавирусом, поддержку участников СВО и помощь региональному бизнесу в условиях санкций. Также в ряду достижений он отметил цифровизацию законотворческого процесса, развитие молодёжного парламентского движения и межпарламентское сотрудничество на федеральном и региональном уровнях. Валерий Сухих также добавил, что из депутатов краевого заксобрания вышли многие государственные деятели: представители федерального правительства, губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, главы муниципалитетов.

В рамках заседания прошла историческая фотовыставка и презентация книги, выпущенной к юбилею «30 моментов истории. Открывая архивные фонды». Первыми экземпляры получили председатели первых созывов краевого парламента Юрий Медведев и Николай Девяткин.

Первое заседание Законодательного собрания Пермской области первого созыва состоялось в апреле 1994 года. В соответствии с Временным положением о законодательном органе, встречу открыл самый старший депутат — Евгений Сапиро. С этой даты идёт отсчёт истории парламента Прикамья.

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