Алёна Бронникова В Прикамье увеличат штрафы водителям за невыдачу билетов Штрафы вырастут с 1000 до 2500 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в первом чтении поддержали законопроект об увеличении размера штрафных санкций для водителей, не выдающих билеты оплатившим проезд пассажирам. Инициатива была рассмотрена на пленарном заседании 18 апреля.

«Законопроект разработан в целях установления соразмерности административной ответственности водителей и иных лиц за невыдачу проездных билетов пассажирам, оплатившим проезд. А также в целях совершенствования процедуры привлечения лиц к административной ответственности за административные правонарушения на транспорте», — уточнил в своём докладе министра транспорта региона Сергей Ветошкин.

Согласно пояснительной записке к закону, ужесточение наказания также позволит избежать потерь для краевого бюджета, связанных с присвоением водителями денег себе. Документом предлагается увеличить размер административного штрафа с 1 до 2,5 тыс. руб. За повторное правонарушение водителей и других лиц, ответственных за выдачу билетов пассажирам, будут штрафовать на 5 тыс. руб.





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