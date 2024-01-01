В реках Чусовая и Сылва Пермского края ухудшилось качество воды На водозаборах Перми усилен контроль Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

С наступлением паводка в реках Чусовая и Сылва увеличилась мутность, цветность, возросла микробиологическая и бактериальная загрязнённость. В связи с этим Чусовской водозабор, снабжающий водой Пермь, а также фильтровальная станция в Новых Лядах перешли на паводковый режим водоподготовки. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

На водозаборах увеличили технологическое время очистки воды, ужесточили контроль за работой очистных сооружений и качеством воды в разводящей сети водопровода.

Как пояснила главный технолог по очистке воды ООО «Новогор-Прикамье» Ирина Батурина, пробы для исследования на соответствие нормам проводятся лабораторией ежечасно. Мониторинг организован на всех этапах очистки по 70 физико-химическим, 11 микробиологическим и одному гидробиологическому показателю.

По информации компании, пермяки, независимо от изменения качества воды в реках, обеспечиваются питьевой водой гарантированного качества.

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