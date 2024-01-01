В 2024 году в Пермском крае ликвидируют 11 крупных свалок Они расположены в восьми территориях Поделиться Твитнуть

В 2024 году из краевого бюджета направят 50 млн руб. на ликвидацию 11 крупных свалок. Об этом сообщили в минЖКХ региона.

Работы проведут на территории Большесосновского, Красновишерского, Краснокамского, Кунгурского, Нытвенского, Очёрского, Чайковского, Чусовского округов. Площадь территорий, которые предстоит очистить от мусора, превышает 70 тыс. кв. м.

Самые крупные несанкционированные свалки из тех, что планируется расчистить, расположены у д. Семёново в Очёрском округе, в урочище «Черновской выгон — Токарево» в Большесосновском округе, в с. Фоки в Чайковском округе, недалеко от с. Калинино и возле автодороги Казарма—Голдыревский в Кунгурском округе.

Работы должны быть завершены до конца года.

Напомним, в 2023 году из бюджета Прикамья выделялись средства на ликвидацию 18 крупных свалок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.