Алёна Бронникова Владельцев маршруток в Перми уличили в нарушении прав потребителей Перевозчики устанавливали разную цену на проезд в зависимости от способа оплаты Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор по Пермскому краю уличил владельцев маршрутных такси к краевой столице в нарушении закона о защите прав потребителей. Согласно информации ведомства, перевозчики устанавливали стоимость проезда в зависимости от способа оплаты.

Так, для пассажиров, расплачивающихся безналичным способом, стоимость проезда была выше, чем при оплате наличными средствами. В пример Роспотребнадзор привёл маршрутное такси «10т», где проезд при оплате банковской картой составляет 40 руб., а при оплате наличными — 35 руб.

«Указанные условия ограничивают право потребителя, установленное ст. 16.1 Закона РФ "О защите прав потребителей", на выбор способа и формы оплаты услуги. При оплате продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством наличных расчётов или в рамках применяемых форм безналичных расчётов», — отметили в пресс-службе ведомства.

Перевозчикам, в маршрутных такси которых стоимость проезда зависела от способа оплаты, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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